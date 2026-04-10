Москалькова призвала Киев поддержать пасхальное перемирие, объявленное на время праздника

Омбудсмен РФ выразила надежду на «жест милосердия» со стороны украинской стороны.

Источник: Клопс.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Украину присоединиться к пасхальному перемирию. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 10 апреля.

«Искренне надеюсь, что украинская сторона последует нашему примеру и проявит такую же готовность к милосердию. Ради матерей, жён, детей — всех тех, кто с тревогой ждёт весточки от своих близких. Ради самой идеи человечности, которая в светлые пасхальные дни должна объединять, а не разделять», — написала омбудсмен в соцсетях.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции. Боевые действия на всех направлениях поручено приостановить с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
