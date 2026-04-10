Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве остановили метро

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве ограничили движение поездов от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Пражская».

Источник: РБК

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве ограничили движение поездов от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Пражская». В обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения от станции “Бульвар Дмитрия Донского” до станции “Пражская”. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — следует из сообщения.

В 13:13 мск движение восстановили и начали вводить в график, сообщила пресс-служба.

Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что интервалы движения изменились из-за человека на путях.

В конце марта на юго-восточном отрезке Таганско-Краснопресненской линии также увеличивали интервалы движения из-за человека на путях. Упавший на пути пассажир погиб, его тело подняли на платформу.

