На участке Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве остановили метро

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве ограничили движение поездов от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Пражская». В обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения от станции “Бульвар Дмитрия Донского” до станции “Пражская”. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — следует из сообщения.
В 13:13 мск движение восстановили и начали вводить в график, сообщила пресс-служба.
Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что интервалы движения изменились из-за человека на путях.
В конце марта на юго-восточном отрезке Таганско-Краснопресненской линии также увеличивали интервалы движения из-за человека на путях. Упавший на пути пассажир погиб, его тело подняли на платформу.
