Внучка героя сопротивления в фашистских лагерях Баранова рассказала о нем

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Татьяна Ерж, внучка героя советского сопротивления в фашистских лагерях Николая Баранова, рассказала РИА Новости, каким он был в жизни.
Десятого апреля отмечается Международный день движения Сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны. Николай Баранов был активным участником сопротивления в концлагерях в Баварии, создателем одной из крупнейших антифашистских организаций — Братского сотрудничества военнопленных (БСВ).
«Мне не дано было знать моего деда, Баранова Николая Андреевича, война лишила меня такой счастливой возможности», — с сожалением констатировала его внучка.
Она призналась, что «в семье, к сожалению, редко говорили о нём, слишком больной была эта тема».
«Из рассказа бабушки я знаю, что это был очень честный, волевой, с обостренным чувством к несправедливости человек, которого любили сослуживцы, друзья», — поделилась Татьяна Ёрж.
По ее словам, Баранов был «человеком очень начитанным, очень любящим мужем и безумно любящим отцом».
«Эти качества подтверждаются поступками и всей жизнью моего деда: семнадцатилетним мальчишкой из благополучной и обеспеченной семьи он всё же убегает на фронт в 1918 году, в восемнадцать лет вступает в партию, становится одним из первых членов ВКП (б), остается в армии и после окончания Гражданской войны. Затем — учеба в Академии в Москве», — поделилась внучка героя.
Она подчеркнула, что для нее «это всё было не когда-то давно, это было вчера».
«Наша семья ничего не забыла, мы всё помним. Боль не ушла, а с годами еще больше обострилась», — заключила Татьяна Ёрж.