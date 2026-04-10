Красноярскую строительную компанию внесли в черный список

Недобросовестного подрядчика отстранили от возможности заключать госконтракты.

Источник: Комсомольская правда

Красноярскую строительную компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков по решению регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Фирма представила недостоверную информацию при подаче заявок на участие в торгах, связанных с благоустройством территорий.

Как сообщили в УФАС, общество участвовало в тендере на благоустройство «Березовой рощи» в городе Ачинске. Цена контракта составляла почти 38 миллионов рублей. И вдруг выясняется, что генеральный директор компании на момент закупки имел непогашенную судимость по экономической статье — за мошенничество (мошенничество в крупном размере).

Аналогичные недостоверные данные фирма представила и в рамках другой закупки, проводимой в краевом центре. Таким образом компания неправомерно заключила госконтракты на общую сумму 128,72 миллиона рублей. По итогу они были расторгнуты.