Воронежские врачи спасли жизнь пенсионерке с инсультом

Пациентку доставили в больницу с парализованной половиной тела.

Источник: Комсомольская правда

В воронежскую больницу БСМП № 8 по «скорой» доставили 76-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Накануне вечером она почувствовала резкую слабость в ногах и руках, но врачей вызвала только на следующий день. К моменту госпитализации у пациентки уже была парализована половина тела.

В стационаре женщине провели обследование. Компьютерная томография показала обширный ишемический инсульт, при котором произошло острое нарушение кровообращения и гибель клеток головного мозга. Этот случай является наиболее опасным, поскольку сопровождается высокой вероятностью неблагоприятных исходов.

Пациентку положили в реанимацию, где она провела первые семь дней. После стабилизации состояния женщину перевели в профильное отделение и еще две недели проводили ей консервативное лечение. Это позволило восстановить двигательные функции, что вселило уверенность в дальнейшем возвращении утраченных навыков.

Врачи напоминают, что ни в коем случае нельзя игнорировать первые признаки инсульта! При их появлении срочно вызывайте «скорую»!