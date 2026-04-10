Воронежские врачи спасли жизнь пенсионерке с инсультом

В воронежскую больницу БСМП № 8 по «скорой» доставили 76-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Накануне вечером она почувствовала резкую слабость в ногах и руках, но врачей вызвала только на следующий день. К моменту госпитализации у пациентки уже была парализована половина тела.
В стационаре женщине провели обследование. Компьютерная томография показала обширный ишемический инсульт, при котором произошло острое нарушение кровообращения и гибель клеток головного мозга. Этот случай является наиболее опасным, поскольку сопровождается высокой вероятностью неблагоприятных исходов.
Пациентку положили в реанимацию, где она провела первые семь дней. После стабилизации состояния женщину перевели в профильное отделение и еще две недели проводили ей консервативное лечение. Это позволило восстановить двигательные функции, что вселило уверенность в дальнейшем возвращении утраченных навыков.
Врачи напоминают, что ни в коем случае нельзя игнорировать первые признаки инсульта! При их появлении срочно вызывайте «скорую»!