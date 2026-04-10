Два года лишения свободы грозит рыбакам за незаконную ловлю в нерест в Ростовской области

В Ростовской области ввели ограничения на ловлю рыбы во время нереста.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 1 апреля стартовала операция «Путина-2026». До 31 мая в регионе действуют ограничения на ловлю определенных видов. Запрет нужен, чтобы рыба могла спокойно метать икру, а популяция не сокращалась. За нарушение грозят штрафы и даже уголовный срок.

Ограничения различаются по срокам и местам. Кроме того, до 31 мая рыбалка закрыта на участке реки Мокрая Чумбурка, в части Таганрогского залива, перед гирлом Миусского лимана, а также на отдельных участках Веселовского водохранилища и на притоках Северского Донца — реках Кундрючья, Быстрая и Калитва.

За незаконную ловлю во время нереста обычному рыбаку грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей, а также конфискация снастей и лодки. Промысловая добыча рыбы в этот период может обернуться штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, обязательными работами или лишением свободы до двух лет.

