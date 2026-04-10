В Красноярском крае обсудили инициативу об изменении границ особо охраняемых природных территорий

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов: «Закон предполагает упрощенный порядок изменения границ ООПТ. Когда речь идет о размещении объектов для обороны страны — это понятная история. Но дальше начинаются достаточно размытые формулировки. Так, термин “утрата природоохранной ценности” не имеет четких критериев, и широта толкования понятия “объект, влияющий на социально-экономическое развитие” вызывает тревогу. Появятся поводы “покромсать” ООПТ для особо желающих. Мы подготовили свое обращение, параллельно такие же документы на федеральный уровень направит министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Думаем, это повлияет, и к рассмотрению закона во втором чтении подойдут предельно внимательно».