В Красноярском крае обсудили инициативу об изменении границ особо охраняемых природных территорий

В Законодательном Собрании Красноярского края обсудили федеральную инициативу об изменении границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Комитет по природным ресурсам и экологии краевого парламента пришел к выводу, что в текущей редакции инициатива не может быть поддержана и требует серьезной доработки. Документ, который рассмотрели в Госдуме в первом чтении и отправили в регионы на обсуждение, предусматривает возможность исключения земель из состава ООПТ ради строительства объектов федерального, регионального и местного значения.
Но краевые депутаты считают, что даже для социально-экономически значимых объектов такое решение принимать нельзя, так как это не в полной мере соответствует указу президента РФ о национальных целях развития, где сохранение биоразнообразия является приоритетом. Особую тревогу вызывает тот факт, что законопроект не предусматривает компенсацию утраченных природных территорий.
В нынешнем своем виде документ может создать лазейки для злоупотреблений. Также он нарушает полномочия регионов: предусмотрено автоматическое упразднение региональных и местных ООПТ при наложении на них границ новых федеральных территорий.
Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов: «Закон предполагает упрощенный порядок изменения границ ООПТ. Когда речь идет о размещении объектов для обороны страны — это понятная история. Но дальше начинаются достаточно размытые формулировки. Так, термин “утрата природоохранной ценности” не имеет четких критериев, и широта толкования понятия “объект, влияющий на социально-экономическое развитие” вызывает тревогу. Появятся поводы “покромсать” ООПТ для особо желающих. Мы подготовили свое обращение, параллельно такие же документы на федеральный уровень направит министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Думаем, это повлияет, и к рассмотрению закона во втором чтении подойдут предельно внимательно».
Предложения будут направлены в комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.