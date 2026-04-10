Аферисты атакуют волгоградцев в MAX: рассказываем, с какими схемами

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, необходимо помнить о нескольких правилах: не стоит сообщать в мессенджерах свои личные данные. Всегда лучше явиться в офис организации лично, где вам смогут помочь специалисты. Также стоит помнить, что работники ЖКХ или любых других официальных структур никогда не запрашивают личных данных в соцсетях или по телефону. Нельзя отправлять и какие-либо коды для подтверждения тех или иных действий — например, «бронирования» электронных ключей для домофона, который, как уверяют аферисты, якобы вот-вот установят в подъезде.