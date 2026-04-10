Остановку «Порт-Саида» уберут из сквера Симбирцева в Волгограде

Павильон перенесут на 10 метров ближе к переходу на Комсомольской.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде во время благоустройства сквера Симбирцева городские власти решили перенести остановку общественного транспорта «ул. Порт-Саида». Теперь пассажиры будут садиться в троллейбусы и автобусы на 10 метров дальше привычного места. Павильон перенесут ближе к подземному переходу станции «Комсомольская», сообщает мэрия.

В самом сквере продолжается реконструкция — рабочие благоустраивают пешеходную зону вдоль проспекта Ленина. Пока для пассажиров организуют временную площадку, позже ее обустроят и обозначат дорожным знаком.