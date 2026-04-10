Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбежавшего 28 лет назад преступника задержали в Нижегородской области

Его осудили за разбой, кражу и незаконный оборот оружия.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области задержали 65-летнего рецидивиста Ибрагима Текуева, который сбежал из СИЗО 28 лет назад и сменил имя. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В 90-е годы Текуева осудили за разбой, кражу и незаконный оборот оружия. В 1998 году осужденный попал в СИЗО-1 города Черкесска. Текуеву и еще четырем арестантам удалось сбежать, спилив решетку на окне. В том же году задержали троих беглецов, еще один погиб. А Текуев осел в Нижегородской области и сменил имя.

«Все эти годы Текуева никто не узнавал, несмотря не только на имевшиеся ориентировки, но и на отличительную примету — у него не было среднего пальца на правой руке. Сотрудники ФСИН вычислили схему Текуева и смогли задержать его», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что трех мужчин арестовали по подозрению в убийстве экс-депутата Саидова в Шахунье.