Сбежавшего 28 лет назад преступника задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области задержали 65-летнего рецидивиста Ибрагима Текуева, который сбежал из СИЗО 28 лет назад и сменил имя. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В 90-е годы Текуева осудили за разбой, кражу и незаконный оборот оружия. В 1998 году осужденный попал в СИЗО-1 города Черкесска. Текуеву и еще четырем арестантам удалось сбежать, спилив решетку на окне. В том же году задержали троих беглецов, еще один погиб. А Текуев осел в Нижегородской области и сменил имя.
«Все эти годы Текуева никто не узнавал, несмотря не только на имевшиеся ориентировки, но и на отличительную примету — у него не было среднего пальца на правой руке. Сотрудники ФСИН вычислили схему Текуева и смогли задержать его», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что трех мужчин арестовали по подозрению в убийстве экс-депутата Саидова в Шахунье.