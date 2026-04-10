Медианная зарплата в Нижегородской области достигла 74,5 тысячи рублей

По итогам марта 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 74,5 тысячи рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса hh.ru после изучения свежих данных о вакансиях и доходах в регионе.
Выяснилось, что Нижегородская область за месяц обеспечила 14% всех вакансий Приволжья, открыв 17,8 тысячи предложений для соискателей. Это позволило региону закрепиться в тройке лидеров ПФО по спросу на персонал.
Самыми нужными специалистами стали менеджеры по продажам и работе с клиентами (восемь процентов вакансий) и продавцы (семь процентов). Также компаниям требуются разнорабочие, водители и бухгалтеры — на каждую из этих профессий приходится по три процента объявлений. Чуть меньше вакансий открыто для врачей, курьеров, администраторов, поваров и упаковщиков.
Несмотря на активность нанимателей, в области продолжается кадровый кризис. Особенно тяжело найти сотрудников в розничной торговле и медицине, где конкуренция среди соискателей упала ниже допустимой нормы (всего 3,4 при показателе от 4).
Хотя предлагаемые зарплаты за год выросли на 11%, ожидания самих жителей области не изменились. Нижегородцы по-прежнему рассчитывают в среднем на 70 тысяч рублей — столько же, сколько просили весной 2025 года.