Социальные участковые выяснили, как нижегородцы относятся к запрету вейпов

Более 90% жителей Нижегородской области поддерживают запрет на продажу вейпов. Таковы результаты исследования, проведенного социальными участковыми. Опрос проходил с декабря 2025 по февраль 2026 года, в нем приняли участие более 22 тысяч человек.
Согласно результатам исследования, инициативу полного запрета вейпов одобряют 80,3% опрошенных, еще 10,8% респондентов скорее поддерживают данную меру. Особую обеспокоенность у жителей вызывает распространение вейпов среди молодежи.
Как отметил декан факультета социальных наук Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Роман Голубин, высокий уровень поддержки запрета вейпов — это не просто реакция на отдельную инициативу, а отражение накопленного общественного запроса на защиту здоровья, особенно среди молодежи. По его словам, нижегородцы осознают риски и готовы поддерживать меры, направленные на их снижение, однако одних запретов недостаточно — необходима комплексная работа, включающая развитие здоровых альтернатив и формирование культуры ответственного поведения.
Как показал опрос, 63% респондентов считают распространенность вредных привычек серьезной социальной проблемой. Лишь 13% не видят в этом значительной угрозы, 21% опрошенных затруднились с ответом.
Отдельное внимание в исследовании было уделено динамике потребления алкоголя и табака. По мнению жителей региона, за последние пять лет ситуация постепенно улучшается: 35% отмечают снижение употребления алкоголя в своём окружении, 32% утверждают, что люди стали меньше курить.
Эксперты связывают эту тенденцию как с изменением образа жизни, так и с действующими мерами региональной политики, направленными на ограничение доступности алкоголя и табачной продукции, а также развитие культуры здорового образа жизни. Это результат комплексной работы всей системы здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.
В то же время 40% опрошенных считают, что принимаемых мер недостаточно, что говорит о сохраняющемся спросе на дальнейшие действия в сфере профилактики вредных привычек.
Среди наиболее эффективных мер, по мнению жителей, выделяются пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры, повышение возраста продажи алкоголя и ограничение мест продажи спиртного.
Сбор обратной связи в рамках исследования был организован через проект «Социальный участковый». Организаторы отмечают, что социальные участковые ежедневно работают с обращениями граждан, что позволяет формировать объективную картину настроений и проблем, волнующих жителей, и такая обратная связь становится важной основой для принятия управленческих решений.
Эксперты подчеркивают, что в условиях демографических вызовов особое значение приобретает не только стимулирование рождаемости, но и сохранение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и формирование условий для активного долголетия.
Данные исследования будут использованы при разработке и корректировке региональных программ в сфере здравоохранения, профилактики и социальной политики.
Напомним, в августе прошлого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту Владимиру Путину во время их рабочей встречи в Сарове. Глава государства положительно оценил такую идею. В настоящее время федеральными органами власти прорабатывается вопрос полного запрета на производство, ввоз и реализацию вейпов в России.
