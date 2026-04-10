В Вологодской области отремонтируют Мегорскую общеобразовательную школу

Мегорскую общеобразовательную школу в Вологодской области модернизируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Вытегорского муниципального округа.
В ходе работ специалисты заменят кровлю и оконные конструкции, отреставрируют фасады здания и улучшат инженерные коммуникации. Кабинеты оснастят новым учебным оборудованием, в том числе туда закупят интерактивные доски и мультимедийные системы. Завершить ремонт планируется к августу 2026 года.
«Жители села выражают радость от предстоящих изменений и надеются, что обновленная школа станет гордостью всего сообщества и примером успешного взаимодействия власти и населения в деле улучшения социальной инфраструктуры», — отметил директор Мегорской школы Дмитрий Фотин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.