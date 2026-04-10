Волгоградская компания «НЭП» займётся обновлением трамвайной линии до Жилгородка

Напомним, как ранее сообщала редакция, работы по обновлению трамвайных путей должны развернуться на участке в границах ул. Космонавтов и ул. Ангарской. Специалистам предстоит реконструировать порядка 9,4 км трамвайных путей в однопутном исчислении, а также заменить контактную сеть такой же протяжённостью. Отремонтированы будут 13 переездов через пути, обустроены 2 остановочных пункта, 4 остановочные площадки с монтажом новых павильонов.