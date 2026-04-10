В Хабаровском крае изменили систему выдачи лекарств для диабетиков.

Вопрос нехватки льготных лекарств стал одной из центральных тем обращений к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину. Глава региона поручил минздраву взять ситуацию под особый контроль и обеспечить бесперебойное лечение граждан, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Для стабилизации ситуации задействован механизм экстренного перераспределения запасов между медучреждениями региона. Дальневосточный центр лекарственного обеспечения осуществляет регулярные поставки в города и удаленные поселения края. По информации ведомства, запасы закуплены в необходимом объеме, а логистика отлажена для ежедневных отгрузок.
Главный врач Клинико-диагностического центра Ольга Ушакова отметила, что назначение препаратов напрямую зависит от самоконтроля пациента и регулярности обследований. В случае отсутствия препарата в ближайшей аптеке, больного информируют о наличии в других пунктах либо предлагают альтернативную схему лечения.
В министерстве здравоохранения напоминают: для своевременного получения льгот необходимо вовремя приходить на прием к врачу. Узнать о поступлении медикаментов жители региона могут по телефону 8−800−755−50−00.
