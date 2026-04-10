В Саду Дружбы снова розово: сакура в Петербурге зацвела раньше срока

Сад выполнен в китайском стиле и является подарком города Шанхая. Именно здесь сакура традиционно распускается раньше, чем в других городских локациях. В прошлом году цветение также начиналось в этом же месте.
Сейчас первые цветы можно увидеть со стороны Литейного проспекта. Солнечная погода ускоряет раскрытие бутонов, благодаря чему деревья зацветают раньше обычного.
По наблюдениям, людей в саду уже достаточно: горожане гуляют, фотографируются и отдыхают на скамейках, однако большого ажиотажа утром в пятницу корреспондент не заметила.
В среднем цветение сакуры в Петербурге длится от одной до двух недель, но его продолжительность зависит от погоды — сильный ветер и дожди могут значительно сократить этот срок.