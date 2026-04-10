Бывшему вице-губернатору Кубани вменили рейдерский захват предприятия

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и экс-депутат законодательного собрания Сергей Фурса рейдерским путем захватили Васюринский агропромышленный комплекс. Об этом на судебном заседании заявил представитель Генпрокуратуры, передают ТАСС и «РИА Новости».
Заседание проходит в Ленинском районном суде Краснодара, который рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Фурсы и бывшего депутата законодательного собрания Алексея Сидюкова. Всего ответчиками в деле экс-замгубернатора выступают порядка 20 физлиц.
Основными направлениями деятельности агропромышленного комплекса «Васюринский» является растениеводство и животноводство. В холдинг также входят мясоперерабатывающий комплекс и маслозавод. По данным надзорного ведомства, которые приводит «Интерфакс» в пользовании комплекса находится около 25 тыс. гектаров земель в Динском и Горячеключевском районах Краснодарского края совокупной стоимостью более 20 млрд руб.
Андрея Коробку обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Суть претензий сводится к нелегальной деятельности экс-замгубернатора и депутатов краевого заксобрания, которые являлись бенефициарами девелоперских компаний. 7 апреля Ленинский районный суд Краснодара отправил Коробку в СИЗО на два месяца.
