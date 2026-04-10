Ильдар Гарипов: «Наша задача — постоянно повышать уровень»

ГК «Первый Трест» по праву входит в число системообразующих игроков строительного рынка Башкортостана. Крупнейший застройщик республики представляет собой многогранную структуру: генподрядные и подрядные организации, собственная управляющая компания и международные архитектурные бюро, с которыми сотрудничает девелопер. О секретах строительства на сложных грунтах, преимуществах собственной управляющей компании и о том, почему девелоперу стоит подружиться с искусственным интеллектом, рассказал генеральный директор Группы компаний Ильдар Гарипов.
Ильдар Радисович, строительная отрасль стремительно меняется. Теперь это не «кирпич-раствор-строитель», а нечто глубоко технологичное, связанное с массой стандартов, в том числе экологических. Как в этих условиях удается не просто качественно строить, а быть признанным лидером? Я о недавней премии «Девелопер года», к примеру.
Ильдар Гарипов: Чтобы быть лидером недостаточно только качественно строить. Необходимо работать по многим направлениям. Это касается и улучшения показателей на этапе проектирования, и самого процесса строительства с многоуровневой системой контроля качества, и взаимодействия с клиентами на этапе передачи объектов. И, конечно, ключевой момент, который многие недооценивают, — это этап эксплуатации после того, как объекты уже введены в строй.
Работа в каждом из этих направлений дает совокупный результат. Она устанавливает определенную планку не только для рынка, но и для себя. Наша задача — не понижать эту планку, а каждый раз повышать уровень. Премия «Девелопер года» — это как раз внешняя оценка того, что мы движемся в правильном направлении.
Кстати, о девелопменте. Это ведь не «построил-сдал и забыл», а история «в долгую», требующая новых компетенций и кадров иного профиля. Влияет ли необходимость дальнейшего управления объектом на качество строительства?
Ильдар Гарипов: Кардинально. Это другие кадры, другие компетенции. По сути, строим как для себя. Процесс управления у нас выстроен через собственную УК. У этого есть несколько преимуществ. Первое: еще на этапе строительства комиссия от управляющей компании уже обходит дома и выявляет замечания. И мы обязаны их устранить до момента передачи объекта. Это позволяет нам быть жестче к самим себе.
Второе преимущество: управляющая компания, являясь нашей внутренней структурой, накапливает опыт эксплуатации и предлагает нам улучшения. При проектировании новых домов мы стараемся эти пожелания учитывать. Так каждый новый объект становится лучше предыдущего, отвечая не только строительным нормам, но и реальному опыту жильцов и коммунальщиков. Кстати, о потребительском экстремизме. К сожалению, УК — это не панацея. В большинстве случаев данное направление развивают даже не сами дольщики, а профессиональные юристы, цель которых не устранить выявленные недостатки, а просто заработать. Но наша УК помогает в другом — в оперативном устранении реальных замечаний и в улучшении среды по запросам жителей.
Можете рассказать о самом амбициозном проекте последних лет? Какие вызовы возникли и как вы их преодолели?
Ильдар Гарипов: Безусловно, это «Первый остров». Уникальная для Уфы локация, для строительства на которой, нужно было пройти огромный комплекс согласований: изменение назначения участков, утверждение проектов планировки. Но главное — надежность основания.
ЖК «Первый остров» — первый жилой комплекс на острове в Уфе и флагман компании «Первый Трест» Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
Мы привлекли специалистов из московского Института науки, проектирования и инжиниринга. Совместно с ними мы выработали технологию устройства так называемого противофильтрационного экрана. Он выполнен на глубине 22 метров и представляет собой закрепленную толщу грунта толщиной 6 метров — это исключает фильтрационные процессы. Дополнительно мы усилили основания под фундаментной плитой по технологии JET (прим.: струйная цементация грунтов в геотехническом строительстве). Благодаря этим мероприятиям мы гарантируем: остров безопасен для жизни. Все риски, связанные с подтоплением и геологией, мы проанализировали и исключили. Изначально идея прорабатывалась с голландской компанией, мы ее подхватили и развили вместе с партнерами. Так что проект можно назвать международным.
Как вы интегрируете «умные» технологии в свои проекты? Приведите примеры.
Ильдар Гарипов: Если говорить о глобальных трендах, то это цифровизация и работа с искусственным интеллектом. Первая позволяет оперативно получать аналитические данные по любым процессам в компании. А искусственный интеллект — это уже не будущее, а настоящее. Он позволяет быстро и качественно влиять на процессы, корректировать решения и проводить аналитику. Главное здесь — скорость.
Что касается конкретных «умных» решений в домах, то мы сейчас активно переводим все проекты в BIM-среду. Это позволяет моделировать не только конструктив, но и процессы будущей эксплуатации. Что касается ИИ — это всё ещё просто инструмент в руках человека. Человеческий фактор никто не отменял, и именно специалист, вооруженный этими технологиями, становится еще эффективнее.
Отечественные технологии, материалы, оборудование — насколько они сейчас задействованы? Можно ли уверенно говорить об импортозамещении в строительстве?
Ильдар Гарипов: говорить о полном импортозамещении еще рано. Однако, стоит отметить, что уже произошло смещение с европейских поставщиков на китайский рынок. Например, для фасадов и отделки мест общего пользования мы сами используем фиброцементные панели из Китая. Работаем и с китайскими производителями лифтов, по характеристикам они ничуть не хуже европейских и работают достойно.
Как компания учитывает потребности разных целевых аудиторий: молодых семей, премиум-сегмента, бизнес-клиентов?
Ильдар Гарипов: Мы стараемся предоставить возможность выбора. Главным образом, выбора локации, чтобы обеспечить покупателю удобную транспортную доступность, и выбор планировочных решений. У нас есть предложения от студий до четырехкомнатных пентхаусов.
Но есть и гибкий инструмент — так называемые квартиры-трансформеры. Если рынок меняется или клиент хочет больше пространства, у нас есть возможность объединения квартир. Таким образом, наша типология позволяет удовлетворить практически любой запрос.
Какие тренды на рынке недвижимости вы считаете наиболее влиятельными сегодня?
Ильдар Гарипов: помимо цифровизации, о которой мы уже говорили, ключевой тренд — это смещение фокуса на качество среды. Люди готовы жить в чуть меньшем метраже, но в большом, хорошо организованном городе. Им важно не только сколько метров лично у них, но и насколько велика их «гостиная» за окном — двор, район, набережная. Застройщики перестали соревноваться только в высоте потолков и начали конкурировать в количестве зелени и функциональных общественных пространств.
Кстати, как вы оцениваете уровень конкуренции в регионе? В чём ваше ключевое преимущество?
Первый Трест участвует в нацпроекте «Инфраструктура для жизни», программах развития территорий Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
Ильдар Гарипов: Конкуренция жесткая, и это хорошо. Рынок не терпит пустоты. Но мы являемся на данный момент самым крупным застройщиком республики и, я уже могу с уверенностью утверждать, самым надежным. Клиенты делают выбор в пользу надежности и лидерства, чтобы защитить свои вложения. И дополню: все наши объекты, которые уже введены в эксплуатацию, говорят сами за себя. Мы выполняем то, что обещаем. Если посмотреть на наши рендеры — по факту объекты получаются даже лучше, чем на картинке. Доверие к бренду сегодня — главная валюта.
Какой подход вы используете для управления проектными командами?
Ильдар Гарипов: Мы ушли от жесткой вертикали. У нас работают кросс-функциональные команды, где архитектор, сметчик, снабженец и маркетолог имеют право спорить друг с другом до тех пор, пока не найдут оптимальное решение. Это создает внутреннюю экспертизу. Я не верю в гениев-одиночек в современном девелопменте. Только коллективный разум и культура публичных обсуждений внутри команды позволяют увидеть риски «на берегу».
Какие навыки вы считаете критически важными для сотрудников сегодня?
Ильдар Гарипов: Критический навык сегодня — системная аналитика. Строитель должен понимать не только то, как поведет себя бетон, но и как поведет себя рынок через полгода, как изменятся цены на материалы. Это сплав технического и экономического мышления. Плюс, конечно, владение современным инструментарием — BIM и искусственный интеллект. Мы внутри компании проводим обучение, чтобы сотрудники могли повысить квалификацию в этих направлениях.
Дефицит кадров присутствует? Как преодолеваете? Есть ли программа подготовки собственного резерва?
Ильдар Гарипов: Какого-то острого дефицита мы не ощущаем. Мы достаточно крупный и надежный работодатель, поэтому многие потенциальные сотрудники хотят с нами работать. На вакансии есть определенный конкурс, и мы выбираем лучших. Что касается внутреннего развития, у нас есть обучающие мероприятия. Например, не все сотрудники пока полноценно владеют технологиями BIM-проектирования. В рамках работы в компании можно поднять свою квалификацию до высокого уровня. Но база — это желание работать. Благодаря этому мы закрываем вакансии быстро.
Первый Трест участвует в нацпроекте «Инфраструктура для жизни», программах развития территорий. Как вы видите эволюцию городской среды через 10 лет? Какие проекты хотели бы реализовать?
Ильдар Гарипов: Через 10 лет город перестанет быть агрессивной каменной средой. Мы придем к биологической архитектуре. Дома будут «дышать», фасады будут покрываться растениями не как декором, а как частью системы очистки воздуха. Мы уже сейчас закладываем эти принципы, создавая закрытые дворы-парки, как в «Первом острове». Через 10 лет грань между «природой» и «городом» должна стереться полностью. Мы хотим, чтобы человек, выходя из высокотехнологичной квартиры, попадал не в бетонный двор, а в умное, живое и зеленое пространство. Город будущего — это единый организм, и нам интересно быть его авторами.
