Ильдар Гарипов: «Наша задача — постоянно повышать уровень»

Ильдар Гарипов: Через 10 лет город перестанет быть агрессивной каменной средой. Мы придем к биологической архитектуре. Дома будут «дышать», фасады будут покрываться растениями не как декором, а как частью системы очистки воздуха. Мы уже сейчас закладываем эти принципы, создавая закрытые дворы-парки, как в «Первом острове». Через 10 лет грань между «природой» и «городом» должна стереться полностью. Мы хотим, чтобы человек, выходя из высокотехнологичной квартиры, попадал не в бетонный двор, а в умное, живое и зеленое пространство. Город будущего — это единый организм, и нам интересно быть его авторами.