Индекс кулича: сколько нижегородцы потратят на пасхальное угощение

В преддверии Пасхи портал «Живем в Нижнем» изучил, сколько стоят ингредиенты для кулича. Выяснилось, что главный праздничный десерт в этом году подешевел, несмотря на скачки цен на отдельные продукты.
Какие продукты понадобятся для приготовления кулича?
За основу мы взяли классический рецепт традиционной пасхальной выпечки. Для него понадобятся следующие продукты:
сливочное масло — 300 грамм; цукаты или изюм — 150 грамм; мука — 700 грамм; молоко — 300 миллилитров; сахар — 200 грамм; дрожжи — 10 грамм; яйца — 4 штуки.
Сколько придется потратить в Нижегородской области?
Мы рассчитали стоимость продуктов для приготовления кулича по данным Единой информационно-статистической системы (ЕМИСС). Там публикуются средние цены на продовольственную продукцию. Таким образом, на приготовление большого классического в Нижегородской области в среднем придется потратить 484,16 рубля.
Как цены на продукты для кулича изменились за год?
По данным о ценах за 2025 год, набор продуктов для традиционного пасхального угощения стоил 516,27 рубля. То есть, за прошедший год стоимость кулича снизилась на 6,6%. Цены на продукты за год изменялись неравномерно — часть из них подешевела, а часть, напротив, выросла в стоимости. Основной причиной небольшого падения «индекса кулича» в цене стали подешевевшие сливочное масло и яйца.