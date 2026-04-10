Индекс кулича: сколько нижегородцы потратят на пасхальное угощение

Портал «Живем в Нижнем» посчитал, сколько придется потратить на продукты для приготовления кулича и как цены изменились за год.

Источник: Живем в Нижнем

В преддверии Пасхи портал «Живем в Нижнем» изучил, сколько стоят ингредиенты для кулича. Выяснилось, что главный праздничный десерт в этом году подешевел, несмотря на скачки цен на отдельные продукты.

Какие продукты понадобятся для приготовления кулича?

За основу мы взяли классический рецепт традиционной пасхальной выпечки. Для него понадобятся следующие продукты:

сливочное масло — 300 грамм; цукаты или изюм — 150 грамм; мука — 700 грамм; молоко — 300 миллилитров; сахар — 200 грамм; дрожжи — 10 грамм; яйца — 4 штуки.

Сколько придется потратить в Нижегородской области?

Мы рассчитали стоимость продуктов для приготовления кулича по данным Единой информационно-статистической системы (ЕМИСС). Там публикуются средние цены на продовольственную продукцию. Таким образом, на приготовление большого классического в Нижегородской области в среднем придется потратить 484,16 рубля.

Как цены на продукты для кулича изменились за год?

По данным о ценах за 2025 год, набор продуктов для традиционного пасхального угощения стоил 516,27 рубля. То есть, за прошедший год стоимость кулича снизилась на 6,6%. Цены на продукты за год изменялись неравномерно — часть из них подешевела, а часть, напротив, выросла в стоимости. Основной причиной небольшого падения «индекса кулича» в цене стали подешевевшие сливочное масло и яйца.