Кремль анонсировал совещание с Путиным по искусственному интеллекту

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин 10 апреля проведет совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня идут внутренние совещания, внутренние встречи. Будет во второй половине дня важное совещание по теме развития технологий искусственного интеллекта», — сказал Песков.

Он добавил, что на встречу придут также представители администрации президента, правительства и соответствующие службы, а также представители технологических компаний из России. Доклад представит заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

В конце февраля 2026 года Путин создал комиссию по развитию ИИ. Комиссию возглавили Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

В задачи комиссии вошли в том числе анализ основных рисков и угроз от ИИ, а также координация мер по нейтрализации этих рисков и угроз. Члены комиссии будут разрабатывать подходы внедрения ИИ для повышения эффективности в экономике, соцсфере, в госуправлении, а также нацобороне и безопасности страны.

