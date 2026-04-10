Генпрокуратура: если бы не геноцид, в Беларуси сейчас жило бы 17 млн человек

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Численность населения Беларуси в настоящее время могла бы быть 17 миллионов человек, если бы не геноцид, который устроили нацисты и каратели в годы Великой Отечественной войны, заявил журналистам директор НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Игорь Мороз.

Источник: Sputnik.by

По его словам, работа по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа вызвала необходимость оценки демографических потерь в годы ВОВ. К этой оценке были привлечены историки, архивисты и экономисты.

«Были подтверждены выводы следствия о том, что жертвами геноцида стали порядка трех миллионов жителей Беларуси», — сказал Мороз.

По его словам, здесь следует учитывать также и поколение нерожденных детей войны и отголоски войны, которые мы испытываем и сегодня.

«17 миллионов человек могло бы проживать на территории Беларуси, если бы не было войны, если бы не было геноцида белорусского народа», — отметил Мороз.

При этом он подчеркнул, что гибель такого числа людей в годы войны сказывается до сих пор на демографической ситуации в Беларуси.

«И, конечно же, это серьезнейший удар для нашей республики. Произведена экономическая оценка демографических потерь. И эта оценка способна очень существенно изменить размер вреда, который, определен специально созданной рабочей группой», — сказал Мороз.

При этом он отметил, что экономические потери на сегодняшний день, которые Беларусь испытывает до сих пор, можно оценивать ориентировочно в размере половины валового внутреннего продукта.

«Это серьезные потери. И, к сожалению, этот экономический ущерб в результате геноцида до сих пор оплачивается — нами, а не теми, кто эту войну развязал, не теми государствами, которые участвовали в реализации плана геноцида белорусского народа», — подчеркнул он.