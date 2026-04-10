Генпрокуратура: если бы не геноцид, в Беларуси сейчас жило бы 17 млн человек

По его словам, работа по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа вызвала необходимость оценки демографических потерь в годы ВОВ. К этой оценке были привлечены историки, архивисты и экономисты.
«Были подтверждены выводы следствия о том, что жертвами геноцида стали порядка трех миллионов жителей Беларуси», — сказал Мороз.
По его словам, здесь следует учитывать также и поколение нерожденных детей войны и отголоски войны, которые мы испытываем и сегодня.
«17 миллионов человек могло бы проживать на территории Беларуси, если бы не было войны, если бы не было геноцида белорусского народа», — отметил Мороз.
При этом он подчеркнул, что гибель такого числа людей в годы войны сказывается до сих пор на демографической ситуации в Беларуси.
«И, конечно же, это серьезнейший удар для нашей республики. Произведена экономическая оценка демографических потерь. И эта оценка способна очень существенно изменить размер вреда, который, определен специально созданной рабочей группой», — сказал Мороз.
При этом он отметил, что экономические потери на сегодняшний день, которые Беларусь испытывает до сих пор, можно оценивать ориентировочно в размере половины валового внутреннего продукта.
«Это серьезные потери. И, к сожалению, этот экономический ущерб в результате геноцида до сих пор оплачивается — нами, а не теми, кто эту войну развязал, не теми государствами, которые участвовали в реализации плана геноцида белорусского народа», — подчеркнул он.