Красноярцы могут поддержать ветеранов, купив «Красную гвоздику»

В Красноярске стартовал одиннадцатый сезон Всероссийской акции «Красная гвоздика». В ее рамках волонтеры ведут сбор пожертвований в помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Серебряные волонтеры красноярского Добро. Центра «Молоды душой» уже пятый год выходят на улицы города, чтобы предлагать прохожим значки в виде красной гвоздики за пожертвования. В текущем году к акции в крае подключились 11 объединений серебряных волонтеров Добро. Центра, пять центров социальной помощи в краевой столице и 26 в муниципальных образованиях региона. Старт акции был дан на торжественном заседании, в котором приняли участие представители власти, общественных организаций и сами волонтеры. Присутствующих приветствовали председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания края Галина Ампилогова, депутат регионального парламента Екатерина Уделько, участник специальной военной операции Марат Винский и другие почетные гости. Все собранные в рамках акции средства пойдут на хирургические операции, курсы реабилитации, современные слуховые аппараты, электрические коляски и медицинские кровати для ветеранов войн, что существенно улучшит качество их жизни. С 2016 года акцию проводит Благотворительный фонд «Память поколений». В 2025 году в регионах России удалось собрать более 19 миллионов рублей. Красноярский край внес более 1 миллиона рублей и вошел в топ-7 регионов.