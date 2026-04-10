Пермские врачи вернулись из командировки в Северодонецк

Во время командировки в новый регион пермские терапевты приняли 1 315 человек, в отделении реанимации пролечили 62 пациента. Кроме того, врачи провели 126 оперативных вмешательств и 630 рентгенологических исследований. Кроме того, пермские врачи во время командировки взяли на себя первичный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны. Они проводили обследования и выдали необходимые рекомендации по лечению прямо на дому.