Пермские врачи вернулись из командировки в Северодонецк

Бригада пермских врачей вернулась из командировки в Северодонецк.
Это была четырнадцатая бригада врачей из Перми, которые помогали жителям и медикам Севердонецка справляться с задачами поддержания здоровья и спасения жизней людей на территории Луганской Народной Республики, в городе-побратиме, которому пермяки помогают восстанавливать инфраструктуру и оказывают всяческую помощь в решении текущих вопросов.
В бригаде пермских медиков работали терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, рентгенолог, медицинская сестра хирургического профиля и медицинская сестра-эндоскопист. Участники пермского десанта взаимовыручки оказывали высокопрофессиональную помощь жителям Северодонецкого городского округа. Они работали в центральной многопрофильной больнице и городской поликлинике. Для многих из них это уже не первая командировка в подшефный город.
Во время командировки в новый регион пермские терапевты приняли 1 315 человек, в отделении реанимации пролечили 62 пациента. Кроме того, врачи провели 126 оперативных вмешательств и 630 рентгенологических исследований. Кроме того, пермские врачи во время командировки взяли на себя первичный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны. Они проводили обследования и выдали необходимые рекомендации по лечению прямо на дому.
Занимались врачи Пермского края и транспортировкой пациентов. За время 14-й командировки бригадой силами медиков были транспортированы и переданы на дальнейший этап лечения в Луганскую Республиканскую клиническую больницу шесть пациентов в тяжёлом состоянии.
Медики Прикамья работали в стационаре, помогали в приёмном отделении, работали на первичных приёмах пациентов и помогали коллегам при экстренных поступлениях больных.
В знак признательности в администрации Северодонецкого городского округа медикам из Перми вручили благодарности от администрации подшефного города. Временно исполняющий полномочия главы округа Павел Дреев выразил благодарность врачам за квалифицированную помощь жителям территории, включая ветеранов и маломобильных граждан.
«Продолжим совместную работу с нашим шефом-регионом Пермским краем, направленную на усиление медицинской сферы», — подчеркнул Павел Дреев. Благодарности пермские врачи получили и от главного врача центральной больницы Луганска Владимира Бирюкова.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что в Северодонецке врачи из Прикамья работают почти на постоянной основе.
«Они понимают, в какой ситуации оказались люди, и поэтому помогают всем, спасают жизни, несмотря на время суток и усталость. Гордимся вашей самоотверженностью, земляки», — подчеркивал губернатор.