В Прикамье появился чат-бот для проверки киберугроз в мессенджере Max

Также бот умеет проводить короткие тесты-викторины.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае запустили новый чат-бот, посвящённый кибербезопасности. Он работает в национальном мессенджере Max и создан специалистами регионального Минсвязи. Сервис помогает пользователям повышать цифровую грамотность и проверять потенциально опасные ссылки и телефонные номера.

Также бот умеет проводить короткие тесты-викторины и генерировать надёжные пароли для аккаунтов.

Министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских отметил, что это один из первых подобных сервисов в России на базе национального мессенджера. По его словам, регион уделяет большое внимание теме информационной безопасности: проводятся киберучения, тестирование систем с участием специалистов по поиску уязвимостей, а также активно внедряется отечественное программное обеспечение. Благодаря этому Пермский край входит в число лидеров по использованию российского ПО в органах власти.