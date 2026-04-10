В Псковской области обновят участок трассы Великие Луки — Усвяты

Участок автодороги Великие Луки — Усвяты отремонтируют в Псковской области. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Отрезок длиной 6,8 км расположен на территории Усвятского муниципального округа. Эта дорога является частью маршрутов, соединяющих южные и центральные районы Псковской области.
В ходе работ мастера заменят покрытие проезжей части, укрепят обочины, обустроят водоотвод. Также они разместят новую остановку общественного транспорта, сделают пешеходные подходы и установят дорожные знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.