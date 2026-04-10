Пермячке пришлось идти в суд, чтобы забрать у соседки своего кота

В Дзержинском районном суде Перми рассмотрели необычное гражданское дело: женщина обратилась с иском к своей соседке, чтобы вернуть кота породы «Невская маскарадная». Любимый пушистик исчез после прогулки на улице и обратно домой не вернулся.
— Этого кота я приобрела по объявлению несколько лет назад, животное всегда жило со мной, — рассказала она на заседании суда. — Когда питомец не вернулся с прогулки, я переживала, но спустя какое-то время увидела его в окне соседской квартиры.
Все попытки договориться и миром вернуть себе кота у владелицы животного не увенчались успехом, и она вынуждена была обратиться в суд.
— В ходе разбирательства стороны пришли к мировому соглашению, утвержденному судом. Кот был возвращен законной хозяйке, а она обязалась чипировать питомца и больше не выпускать его на самовыгул во дворах Перми, — сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда Перми.