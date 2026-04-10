РПН исследует воздух над домами из-за возгорания нефтепродуктов под Волгоградом

Напомним, что Волгоградская область в ночь на 10 апреля и утром отражала массированную атаку ВСУ. Силы ПВО в общей сложности сбили над регионом 66 украинских БПЛА самолетного типа. В результате налетов погиб один человек — житель СНТ «Мичуринец» в Волжском. В Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод, а в Светлоярском — емкость с нефтепродуктами.