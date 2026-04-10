РПН исследует воздух над домами из-за возгорания нефтепродуктов под Волгоградом

Сотрудники специализированной лаборатории Роспотребнадзора исследуют над жилой застройкой в Волгоградской области атмосферный воздух в связи с возгоранием нефтепродуктов в результате отражения атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Светлоярском районе, который граничит с Красноармейским районом Волгограда, в результате была повреждена емкость с нефтепродуктами. Возник пожар.

— Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области организовано проведение исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки в зоне возможного влияния пожара, — сообщили в ведомстве. — Осуществлен выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения.

Итоги исследований волгоградцам обещают озвучить позднее.

Напомним, что Волгоградская область в ночь на 10 апреля и утром отражала массированную атаку ВСУ. Силы ПВО в общей сложности сбили над регионом 66 украинских БПЛА самолетного типа. В результате налетов погиб один человек — житель СНТ «Мичуринец» в Волжском. В Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод, а в Светлоярском — емкость с нефтепродуктами.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше