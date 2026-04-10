В Тамбовской области высадят почти 190 тысяч молодых деревьев

Саженцы разместят на лесных территориях площадью 35 га в ходе акции «Сад памяти».

Источник: Национальные проекты России

Почти 190 тыс. саженцев высадят в Тамбовской области в ходе международной акции «Сад памяти», сообщили в администрации Тамбовского муниципального округа. Событие проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

Деревья укоренят на лесных территориях общей площадью 35 га. Работы будут проводить в течение апреля и мая. В частности, центральное мероприятие акции запланировано на 23 апреля. Оно пройдет в Степном лесничестве Тамбовского округа. На участке в 1,6 га разместят свыше девяти тысяч сосен.

Акция «Сад памяти» стартовала 18 марта в южных регионах России. Она продлится до июня. В целом по стране и за рубежом планируется высадить более 27 млн деревьев в честь погибших защитников Отечества. Подробную информацию об участии можно найти на сайте сад-памяти.рф.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.