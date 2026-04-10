Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до десяти

Количество пострадавших во Владикавказе при взрыве в складском помещении возросло до десяти человек, в их числе — один ребенок. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«По последней информации минздрава республики, число пострадавших увеличилось до 10 человек», — написал он в своем телеграм-канале. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое.
Ребенок находится в больнице, его состояние стабильное, уточнил глава региона.
Утром 10 апреля на складах на Партизанской улице во Владикавказе произошел взрыв. Пресс-служба главного управления МЧС России по региону сообщила о восьми пострадавших.
