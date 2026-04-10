Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до десяти

Источник: РБК

Количество пострадавших во Владикавказе при взрыве в складском помещении возросло до десяти человек, в их числе — один ребенок. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«По последней информации минздрава республики, число пострадавших увеличилось до 10 человек», — написал он в своем телеграм-канале. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое.

Ребенок находится в больнице, его состояние стабильное, уточнил глава региона.

Утром 10 апреля на складах на Партизанской улице во Владикавказе произошел взрыв. Пресс-служба главного управления МЧС России по региону сообщила о восьми пострадавших.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

