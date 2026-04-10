Более 104 млн рублей долгов по зарплате взыскали с работодателей в Прикамье

За 2025 год судебные приставы вернули сотрудникам более 100 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы Пермского края в 2025 году добились возврата более 104 млн рублей задолженностей по зарплате, сообщает ФССП Прикамья. Взысканная сумма на 12 млн рублей больше прошлогоднего показателя.

Всего в работе находилось свыше 5 тысяч исполнительных производств. Главными должниками по зарплате в Пермском крае стали муниципальные предприятия. По данным ведомства, первое место в антирейтинге заняло МУП «КЛЮЧИ 2015» из Кизела, задолжав сотрудникам почти 28 млн рублей. Следом идут МУП «ЯйваДом» с суммой долга в 17,5 млн рублей и МУП «Яйва Водоканал» — более 9 млн рублей. Все суммы взысканы принудительно.

Напомним, в минувшем году судебные приставы Прикамья изъяли у пьяных водителей 342 автомобиля и более 41 млн рублей штрафов.