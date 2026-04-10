На высадку 536 деревьев и кустарников в Калининграде выделили 23,5 млн рублей

Подрядчик должен ухаживать за растениями до конца октября.

На высадку 536 деревьев и кустарников в Калининграде выделили 23,5 миллиона рублей. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.

В Калининграде высадят 429 молодых деревьев. Среди них — грабы, липы, ивы, ясени, вязы, клёны, сосны, пихты, берёзы и другие. Кроме того, на территории города появятся 107 новых кустарников — боярышник, барбарис, кизильник, пузыреплодник и спирея. Растения планируют высадить на Невского, Громовой, Карла Маркса, Красной, Донского, Буткова, Юбилейной, Катина, Суворова и других улицах.

Работы проведут в рамках первого этапа по посадке зелёных насаждений на территориях общего пользования. Победителя торгов определят 21 апреля. Специалисты должны высадить растения до 31 мая и ухаживать за ними до конца октября.

Ранее сообщали, что весной в Калининграде высадят 636 деревьев и 342 кустарника. Работы проведут в два этапа. Новые деревья появятся в разных районах города: на улицах Суворова, Яналова, Донского, Рокоссовского, Баранова, Киевской, Озерова, Чапаева, Театральной, Верхнеозёрной, Красной, Невского, Фрунзе и других. С полным перечнем территорий можно ознакомиться по ссылке.