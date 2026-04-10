В Боготоле затопило жилой дом и приусадебные участки (видео)

В Боготоле интенсивного снеготаяния затопило два приусадебных участка и один жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Вода зашла на участки и в дом на улице Зарельсовая. Двое жителей временно разместились у родственников, еще двое от расселения отказались.
Сейчас на месте работают представители администрации Боготольского округа, решается вопрос об отводе воды. Ситуация находится на контроле МЧС.
Напомним, ранее в Центре ГО и ЧС Красноярского края рассказали, как можно проверить, попадает ли дом или садовый участок в зону затопления во время весеннего половодья.
