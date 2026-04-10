В Хабаровске построят современный межвузовский кампус

Современный межвузовский кампус возведут на территории Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона. Работы проведут в том числе при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Кампус будет включать четыре образовательных кластера — строительный, технологический, лингвистический и цифровой, технопарк, спортивный и гостиничный комплексы. Общая площадь зданий и сооружений составит около 90 тыс. кв. м. Завершить все работы планируют в 2030 году.
«Первый этап строительства включает в себя создание комфортного жилья для студентов, аспирантов и преподавательского состава. Следующий этап — основные корпуса, где разместятся современные лаборатории», — отметил управляющий директор инфраструктурного холдинга «Инфратех», который также окажет поддержку в строительстве объекта, Андрей Шишкин.
Подчеркивается, что уже пять ведущих вузов страны подписали соглашение с ТОГУ, подготовили совместные учебные программы, под которые будет обеспечена инфраструктура. В результате выпускники будут получать сразу два диплома, например, ТОГУ и МГИМО, Московского физико-технического института.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.