В Воронеж на Пасху доставят Благодатный огонь

Вечером 11 апреля в Россию доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Святыня прибудет в аэропорт Внуково, где огонь примут представители различных епархий. Когда Благодатный огонь прибудет в наш город, точно пока не известно.
Напомним, праздничная Пасхальная служба в храмах области начнется в полночь. В Воронеже в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий совершит ночное Пасхальное Богослужение в Благовещенском кафедральном соборе.
В связи с праздничными богослужениями у пяти храмов ограничат парковку автомобилей.