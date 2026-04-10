«Первые в космосе»: рестораны Красноярска удивят «космическим» меню и подарят поездку на Байконур

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Гастрономический фестиваль «Первые в космосе» стартовал 1 апреля в более 70 ресторанах в 18 регионах страны — от Калининграда и Москвы до Красноярска и Владивостока. Он включён в программу Недели космоса и приурочен к 65-летию полёта Юрия Гагарина.
Красноярск в очередной раз подтвердил статус гастрономической столицы России, приняв участие в фестивале. В течение месяца гости различных ресторанов города смогут отправиться в гастрономическое путешествие и попробовать специальные авторские сеты с необычными подачами и отсылками к истории космонавтики.
Проект реализуется Роскосмосом, агентством в сфере космоса, образования и науки «Просто космос» при участии Института гастрономии СФУ. В Красноярске участниками фестиваля «Первые в космосе» стали рестораны — La Famille, SIBIRYAKI, «0.75 please», «Чешуя», «Булгаков», «Буян» и «Хозяин Тайги».
«Гастрономия — это один из самых сильных способов говорить о культуре и истории, — отмечает продюсер проекта, директор по развитию Института гастрономии СФУ Екатерина Горенская. — В этом проекте мы соединяем космос и повседневный опыт человека: через вкус, текстуры, подачу. Он уникален тем, что объединяет очень разные города, команды и рестораны и даёт возможность почувствовать себя частью большого события, которое связывает нас с прошлым и наполняет гордостью за страну спустя 65 лет со дня первого полёта человека в космос».
У каждого заведения свое «космическое» меню. Так, ужин в ресторане «Чешуя» превратится в настоящее путешествие по Солнечной системе. Каждое блюдо здесь как отдельная «планета» со своим характером, а подача выстроена вокруг оррери — механической модели, которая задаёт ритм всей дегустации. В основе сибирские продукты: дичь, северная рыба и дикоросы в неожиданных текстурах.
Команда «0.75 please» предлагает сет «Поехали!», в котором переосмысляется повседневная еда космонавтов. Знакомые продукты получают новое звучание: от «трёх булок хлеба» до томлёной свинины в ржаном тесте и ностальгичного финала «Трава у дома».
Космос раскрывается как идея и философия в «Буяне». Сет вдохновлён работами Циолковского и превращает гастрономию в сторителлинг. Здесь можно попробовать «Первую зелень Галактики» — карпаччо из овощей с микрозеленью, «Логарифм одиночества» — мраморную говядину с бульоном и сморчками, и десерт «Прогулка по Луне» с топлёным молоком и малиной.
Сет в La Famille построен по мотивам «Тайны третьей планеты»: «тюбики» с борщом, паштетом и компотом, а в финале шоколадная сфера, которую нужно разбить, чтобы добраться до начинки.
В баре «Булгаков» гостей погружают в атмосферу Звёздного городка — пространства, где формировалась повседневность космонавтов. Через еду здесь переосмысляют историю бортового питания: от первых тюбиков до современных технологий. В меню — локальные продукты и знакомые вкусы в новом прочтении: мясной мусс из таймырского оленя с грибной эспумой, орзо с говяжьим языком и творог с орехами в финале.
Тема дома и возвращения становится центральной в «Хозяине Тайги». Сет выстроен вокруг земли как точки опоры и простых вещей, за которыми стоят личные истории. В блюдах — хе из муксуна, уха с бородинским хлебом, свинина в ржаном тесте и десерт «Пирог Гагарина» — знакомый вкус, который возвращает к важному.
А в SIBIRYAKI гастрономическое путешествие выстроено как движение по «объектам Солнечной системы». От «Луны» с тартаром из оленины с копчёным дайконом к «Солнцу» с вареником из северной рыбы и икры, и обратно к «Земле» с шоколадным кейком, манго и крамблом.
Гастрономический фестиваль «Первые в космосе» дает посетителям не только возможность попробовать необычные блюда, но также это шанс выиграть поездку на космодром Байконур.
Каждый гость, заказавший фестивальный сет, получает открытку с уникальным номером. Зарегистрировав его на сайте проекта, можно стать участником розыгрыша и выиграть поездку на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29».
Неделя космоса с 2026 года становится ежегодным всероссийским событием, проводимым в рамках Десятилетия науки и технологий в России на 2022−2031 годы.