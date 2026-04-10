От учителя к ученику: в калининградском филиале Третьяковки открылась новая выставка (фото)

Зато представлены другие замечательные картины этого неординарного мастера. Например, «Район завтрашнего дня», на которой мы видим строящуюся Москву и выглядывающего из кабины башенного крана рабочего. Полотно буквально светится надеждой, оптимизмом и уверенностью в том, что возводимый город будет прекрасен. Эта картина написана в 1957 г. А вот портрет Лидии Ереминой — в 1935-м. «Еремина — талантливый психотерапевт, — поясняет Екатерина. — Тридцатые годы для Юрия Пименова были очень сложными. Тогда произошло полное переосмысление искусства, Пименов впал в сильнейшую депрессию, сжег многие свои работы, оказался на грани самоубийства. В этой ситуации ему очень помогла Лидия Ермина, у которой он некоторое время жил на даче и которая буквально его выходила, открыла новый взгляд на жизнь. После ее сеансов у Пименова появилась новая тема в творчестве, тема современной жизни, были созданы удивительно светлые, абсолютно потрясающие произведения».