Уровни воды в реках Татарстана подскочили до 122 см за сутки из-за паводка

В Татарстане продолжается активная фаза весеннего половодья. За минувшие сутки уровни воды на реках республики в среднем повысились на 15−29 сантиметров, сообщают метеорологи. При этом на отдельных водных артериях суточный прирост оказался гораздо более значительным — на реках Шошма, Меша, Иж и Вятка паводковая волна поднялась сразу на 122 сантиметра. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.
На остальных реках региона ситуация иная. Там зафиксировали спад высоты паводочной волны с интенсивностью от 3 до 77 сантиметров. Водность рек распределилась неравномерно. Так, на реке Кубня вода вышла на пойму на 116 сантиметров, а на Иже — на 26 сантиметров. При этом на Берсуте уровень пока ниже пойменной отметки на 20 сантиметров, а на других реках отставание составляет от 64 до 454 сантиметров.
Особого внимания заслуживают показатели в сравнении с многолетними максимумами. На Кубне вода превысила среднемноголетние максимальные значения на 4 сантиметра, а на Иже — сразу на 82 сантиметра. На остальных реках уровень пока ниже исторических максимумов на 6−326 сантиметров.
Самое главное — ни одна река в Татарстане пока не достигла опасных отметок. На Кубне до критического уровня не хватает 37 сантиметров, на остальных водных объектах запас составляет от 133 до 468 сантиметров. Спасатели продолжают мониторить ситуацию в круглосуточном режиме.