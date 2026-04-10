В Красноярском крае начали перечислять выплаты ветеранам ко Дню Победы

В Красноярском крае начали перечислять ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Этим занимается отделение Социального фонда России по поручению Президента РФ. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Для нее не требуется заявлений.
Те из ветеранов, которые обычно получают пенсию через почтовые отделения, эти выплаты смогут получить с 3 по 25 апреля (по графику работы отделений). Тем, кто получает на банковские карты, выплаты будут зачислены не позднее 15 и 21 апреля.
Выплата в честь Дня Победы положена участникам и инвалидам ВОВ, которые во время войны служили в действующей армии, получили инвалидность из-за ранения или заболевания в районах боевых действий, а также ветеранам за участие в боевых операциях и спецзаданиях. Таких в Красноярском крае на сегодняшний день 53 человека.