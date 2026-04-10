Жители Зеленоградска переплатили более 280 тыс. рублей за тепло из-за многочисленных коммунальных аварий

Жителям Зеленоградска выполнен перерасчет платы за теплоснабжение только после вмешательства районной прокуратуры. Оказалось, что потребители переплатили более 280 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверки после аварий на сетях теплоснабжения выявили нарушения требований при эксплуатации котельной на ул. Пограничной в Зеленоградске. Речь, например, идет об отсутствии антикоррозийного покрытия, о непроведении гидравлических испытаний и других проверок. Итог — перебои в предоставлении коммунальных услуг.
Отмечается также, что ООО «Теплоснабжение», ООО «Санаторий Зеленоградск» и их должностные лица привлечены к административной ответственности.