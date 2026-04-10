Жители Зеленоградска переплатили более 280 тыс. рублей за тепло из-за многочисленных коммунальных аварий

Перерасчет платы им выполнили только после вмешательства прокуратуры.

Жителям Зеленоградска выполнен перерасчет платы за теплоснабжение только после вмешательства районной прокуратуры. Оказалось, что потребители переплатили более 280 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверки после аварий на сетях теплоснабжения выявили нарушения требований при эксплуатации котельной на ул. Пограничной в Зеленоградске. Речь, например, идет об отсутствии антикоррозийного покрытия, о непроведении гидравлических испытаний и других проверок. Итог — перебои в предоставлении коммунальных услуг.

Отмечается также, что ООО «Теплоснабжение», ООО «Санаторий Зеленоградск» и их должностные лица привлечены к административной ответственности.