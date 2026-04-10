Минское ЖКХ сообщило о новой строке в жировке с 1 июля 2026

С 1 июля налог на собак будет включаться в счет-извещение по оплате ЖКУ всем хозяевам четвероногих вне зависимости от того, зарегистрировано животное или нет, сообщает БелТА со ссылкой на замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства Ольгу Драпей.
Эта норма не коснется только инвалидов всех групп, владельцев собак-поводырей, одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей, а также жителей частного сектора.
«Информацию, что собака действительно живет в квартире, будем получать через ветеринарные клиники, пункты временного содержания и гостиницы для животных, а также от жителей многоэтажек», — отметила Ольга Драпей.
По ее словам, полученная информация будет перепроверяться и сумма налога — включаться в жировку. В Минске за одну собаку в месяц надо платить 11 рублей.
Раньше уведомление о налоге получали только те, кто зарегистрировал собаку.