Минское ЖКХ сообщило о новой строке в жировке с 1 июля 2026

С 1 июля налог на собак будет включаться в счет-извещение по оплате ЖКУ всем хозяевам четвероногих вне зависимости от того, зарегистрировано животное или нет, сообщает БелТА со ссылкой на замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства Ольгу Драпей.