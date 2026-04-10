Работнику в Пермском крае выплатили долг после жалобы в трудовую инспекцию

В итоге заявителю выплатили более 17 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Пермского края обратился в Государственную инспекцию труда с жалобой на работодателя — индивидуального предпринимателя, работающего в сфере ремонта и обслуживания автомобилей. Причиной обращения стала невыплата окончательного расчёта при увольнении.

После получения заявления инспекция направила работодателю официальный запрос с требованием разъяснить ситуацию. Это было сделано в рамках действующего законодательства о государственном контроле. В результате проверки выяснилось, что задолженность перед сотрудником действительно существует.

Исполняющий обязанности руководителя инспекции Павел Бахтагареев сообщил, что после вмешательства ведомства работодатель полностью рассчитался с работником. В итоге заявителю выплатили более 17 тысяч рублей.