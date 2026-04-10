Нижегородские специалисты нашли в сосисках из говядины ДНК курицы и свиньи

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» нашли в говяжьих сосисках несоответствие требованиям нормативной документации и информации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Исследования проводились 9 апреля. Специалисты нашли в сосисках из говядины незаявленные ДНК курицы и свиньи. Это может свидетельствовать о намеренной фальсификации или нарушениях технологического процесса производства.
Результаты исследований внесли в автоматизированную систему «Веста». Кроме того, результаты направлены в управление Россельхознадзора, которое примет меры реагирования.
