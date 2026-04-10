Нижегородские специалисты нашли в сосисках из говядины ДНК курицы и свиньи

Результаты исследования направлены в Управление Россельхознадзора.

Источник: Живем в Нижнем

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» нашли в говяжьих сосисках несоответствие требованиям нормативной документации и информации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Исследования проводились 9 апреля. Специалисты нашли в сосисках из говядины незаявленные ДНК курицы и свиньи. Это может свидетельствовать о намеренной фальсификации или нарушениях технологического процесса производства.

Результаты исследований внесли в автоматизированную систему «Веста». Кроме того, результаты направлены в управление Россельхознадзора, которое примет меры реагирования.

Ранее мы писали, что мясо и рыбу из будущего выявили в Нижегородской области.