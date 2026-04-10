Бывшего аудитора КСП Нижегородской области осудили на 7,5 года за взятки

Следователи установили, что в конце 2023 года сотрудники контрольно-счетной палаты проверяли эффективность использования областных денег, которые выделили на строительство школы в Семеновском округе. Они обнаружили нарушений на сумму больше 20 миллионов рублей. Но вместо того, чтобы зафиксировать их, аудитор и четверо его коллег пошли на сделку с подрядчиком. За 1,4 миллиона рублей они скрыли нарушения из отчета, внесли в документы ложные сведения и позволили строителям спокойно сдать объект.