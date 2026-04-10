Бывшего аудитора КСП Нижегородской области осудили на 7,5 года за взятки

В Нижнем Новгороде вынесли приговор бывшему аудитору контрольно-счетной палаты Нижегородской области. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Нижегородской области.
Следователи установили, что в конце 2023 года сотрудники контрольно-счетной палаты проверяли эффективность использования областных денег, которые выделили на строительство школы в Семеновском округе. Они обнаружили нарушений на сумму больше 20 миллионов рублей. Но вместо того, чтобы зафиксировать их, аудитор и четверо его коллег пошли на сделку с подрядчиком. За 1,4 миллиона рублей они скрыли нарушения из отчета, внесли в документы ложные сведения и позволили строителям спокойно сдать объект.
Кроме того, аудитор и инспекторы неоднократно получали взятки за то, что в итоговых актах и отчетах скрывали выявленные нарушения. Это позволяло организациям избегать штрафов. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила два миллиона рублей.
Оперативники УФСБ и полиции помогли следователям вскрыть преступную схему. Бывшего аудитора приговорили к 7,5 годам строгого режима, оштрафовали на пять миллионов рублей и на пять лет запретили работать на госслужбе и в муниципалитетах. Четверо его коллег пока ждут суда, их дело еще в производстве.