Что символизирует распятие Христа между двух разбойников

Последний день земной жизни Иисуса Христа вошёл в историю Церкви как Великая пятница. Это самый скорбный день Страстной седмицы и церковного календаря, когда христиане вспоминают события, произошедшие более двух тысяч лет назад. В Страстную пятницу верующие почитают жертву Иисуса Христа, распятого на кресте и принявшего смерть за человеческие грехи. О дне скорби, за которым последует свет, и самом значимом событии в истории всего человечества — в нашем материале.
День, пронизанный тишиной и скорбью о Спасителе.
Каждое богослужение Страстной седмицы по-своему уникально и удивительно, отмечает в беседе с vrn.aif.ru проректор по научной и методической работе Воронежской духовной семинарии Константин Рева. Великая пятница — это время глубокой тишины, молитвы и внутреннего сосредоточения, поэтому в храмах не совершается литургия — праздничное богослужение. Вместо неё проводят три особых богослужения, каждое из которых помогает верующим переосмыслить значение жертвы Иисуса Христа и подготовиться к празднованию Пасхи.
В момент крестных страданий Господь претерпевал не только невыносимые физические муки, но и глубокую душевную тоску, ощущая на Себе всю тяжесть и горечь грехов, совершённых человечеством. Иисус Христос принёс Себя в жертву ради искупления грехов всех людей — как живших прежде, так и ныне живущих, и тех, кто будет жить в будущем.
В храмах в Великую пятницу из алтаря выносят плащаницу — четырёхугольный плат с изображением снятого со Креста Христа Спасителя. Её устанавливают в центре храма на специальном возвышении. Это место украшают цветами в знак глубочайшей скорби.
Страшная ночь.
О дне страданий Иисуса Христа повествуют все четыре евангелиста — Матфей, Лука, Марк и Иоанн. Каждый из них подчёркивает, что всё происходившее в Великую пятницу являлось важнейшей частью Божественного плана спасения человечества.
После того, как стражники схватили Иисуса Христа в Гефсиманском саду, где он находился по окончании Тайной вечери, Он предстал перед старым первосвященником Анной. Тот стал расспрашивать Господа о Его учении, надеясь хоть в чём-то обвинить Иисуса Христа. Не сумев найти хоть какой-то вины, Анна отправил Спасителя к другому первосвященнику — Каиафе, дома у которого уже собрались старейшины и книжники, намеренные осудить Иисуса Христа на смерть. За деньги они наняли лжесвидетелей, чтобы те оклеветали Господа. Иисус Христос всё это время молчал. И лишь, когда Каиафа воскликнул: «заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» (Мф. 26:63). Ответ должен был решить всё. Если бы Господь сказал «да», это стало бы поводом для обвинения в богохульстве, которое в те времена каралось смертью. Если же «нет», то это бы противоречило многому сказанному Иисусом Христосом прежде. Однако Господь отвечает: «ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных» (Мф. 26:64). После этих слов Каиафа в негодовании разорвал на себе одежды и всё же обвинил Иисуса Христа в богохульстве. Господа бросили в темницу, где Его избивали и издевались над Ним.
Когда Спаситель ночью был на суде, неподалеку от него находились Иоанн и Пётр, которые поодаль следовали за арестованным Учителем. Во дворе дома первосвященника Петра узнали три разных человека. Все они спросили апостола, не он ли был с Иисусом Христом. И все три раза Пётр отрекался от Господа, говоря, что не знает Его, поскольку боялся, что его тоже схватят. Тут пропел петух, и апостол вспомнил, как Господь предсказал его отречение. Всю оставшуюся жизнь Пётр каялся и оплакивал этот свой грех. А Иисус Христос после Своего Воскресения простил ученика.
Суд над Иисусом Христом и раскаяние Иуды.
В пятницу утром собрался Синедрион — верховное судилище у иудеев, находившихся в Иерусалиме. На нём присутствовали первосвященники, книжники и старейшины, которые посовещались и снова осудили Иисуса Христа на смерть. Однако Синедрион был не вправе казнить Господа. Сделать это могли лишь римские солдаты по приказу управлявшего Иудеей в те времена прокуратора Понтия Пилата. К нему и повели связанного и избитого Иисуса Христа.
Понтий Пилат, поговорив с Господом, не увидел большой вины в Его словах и действиях. Однако члены Синедриона клеветали на Иисуса Христа и настаивали на Его смерти. Узнав, что Сын Божий родом из Галилеи, Понтий Пилат велел отвести Его на суд к галилейскому царю Ироду Антипе, по чьему приказу обезглавили Иоанна Предтечу. Однако тот тоже не находит оснований для казни Иисуса Христа и велит одеть Его в белые одежды, символизирующие невиновность Господа.
После этого Спасителя вновь отправили к Понтию Пилату, где и произошёл окончательный суд над Иисусом Христом. Когда Господь пришёл к прокуратору, возле него уже собралось много людей. Понтий Пилат, в свою очередь, вновь хотел отпустить Господа и напомнил народу, что у них есть обычай отпускать одного осуждённого на смерть в праздник Пасхи. Однако толпа, перенявшая страшный призыв старейшин и первосвященников к распятию Иисуса Христа, подняла крик: «распни, распни Его!» (Ин. 19:6). И требовала освободить не Господа, а разбойника и убийцу Варавву.
Тогда Понтий Пилат велел бичевать Иисуса Христа, чтобы люди сжалились над Ним. Господа били бичами с железными наконечниками на концах. От этого вся спина Его покрылась страшными ранами. Чтобы осмеять Иисуса Христа, на Него надели царскую багряницу, на Его голову возложили терновый венец, а в правую руку дали жезл. Издеваясь, Господа били тростью по голове, плевали в лицо и говорили: «Радуйся, Царь Иудейский!» (Мк. 15:18).
Понтий Пилат вывел Господа к евреям и вновь призвал толпу к милосердию. Народ молчал. Однако первосвященники, книжники и старейшины были неумолимы. Тогда Понтий Пилат был вынужден утвердить приговор Синедриона, предав Иисуса Христа позорной казни через распятие. В знак того, что он не причастен к смерти праведника, Понтий Пилат велел подать воду и умыл руки перед толпой: «Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27:25). Таким образом, они брали всю вину за смерть неповинного Иисуса Христа на себя и на своих потомков. Понтий Пилат отпустил разбойника Варавву, а Господа предал на распятие.
Иуда же, который и показал страже Иисуса Христа за тридцать серебряников, когда узнал, что Учителя осудили на смерть, понял весь ужас своего предательства и раскаялся. Он пришёл к первосвященникам и вернул им деньги. Вместо того, чтобы смиренно покаяться и попросить у Бога прощения, Иуда впал в отчаяние. Не выдержав угрызений совести, он повесился. Первосвященники же не стали класть Иудины деньги в церковную сокровищницу, а купили на них землю для погребения странников.
Распятие Господа на Кресте и чудеса в момент его смерти.
Перед распятием Иисуса Христа отдали воинам на поругание. Несмотря на то, что на Его теле уже не было живого места от побоев и бичеваний, воины снова издевались над Господом и насмехались. Затем они переодели Иисуса Христа в Его собственные одежды, возложили Ему на плечи большой деревянный крест и повели за город — на гору Голгофу, являющуюся местом казни преступников.
За Господом шло много людей. Многие — из любопытства, им хотелось посмотреть на казнь. Измученный Иисус Христос едва шёл и часто падал под тяжестью креста. Тогда воины, увидев за городскими воротами человека по имени Симон Киринеянин, схватили его и велели нести крест Господа.
На горе Иисуса Христа раздели. Причём стражники поделили Его одежду между собой. По приказу Понтия Пилата к верхней части креста прибили табличку. На ней на трёх языках (еврейском, греческом и латинском) была написана «вина» Господа: «Иисус Назорей, Царь Иудейский».
В полдень (по еврейскому времени это было шесть часов вечера) Иисуса Христа распяли. Во время казни Господа скорбела сама природа — солнце померкло, а на землю опустилась кромешная тьма. Народ же и члены Синедриона смотрели на мучения Иисуса Христа и насмехались. Многие говорили, что, если он Сын Божий, то пусть спасёт Самого Себя и сойдёт с креста. Иисус Христос же произносил: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Около креста Спасителя стояли и любящие Его люди: Пресвятая Богородица и Мария Клеопова, самый младший из апостолов Иоанн и Мария Магдалина.
Рядом с Иисусом Христом были распяты два разбойника: справа и слева от Него. Один из них злословил Господа и говорил: «если Ты Христос, спаси Себя и нас» (Лк. 23:39). Другой разбойник унимал первого и говорил ему: «наверное, ты Бога не боишься! Мы с тобой осуждены на смерть справедливо, потому что заслужили это своими злыми делами. Но Он же ничего плохого не сделал!» (Лк. 23:40−41). После этого разбойник повернулся в Господу и сказал Ему: «помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое!» (Лк. 23:42) На что Иисус Христос отвечает: «истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).
Распятие Господа между двух разбойников символизирует готовность Бога даровать прощение тому, кто раскаивается даже в самый последний момент.
Около трёх часов дня Господь, испытывая невыносимые страдания на Кресте, воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Через некоторое время Он попросил пить, после чего стражник поднёс Ему на острие копья губку, смоченную уксусом. В этот момент Иисус Христом произнёс последние слова: «Свершилось» (Ин. 19:30) «…Отче! В руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46) — и преклонив голову умер на Кресте.
В этот момент в Иерусалимском храме внезапно надвое разорвалась завеса, сверху донизу. Также произошло землетрясение, после чего народ пришёл в ужас и многие стали раскаиваться в совершённом грехе. Начальник воинов — римский сотник по имени Лонгин, который находился у креста, прославил Бога и сказал: «истинно Человек этот был Сын Божий» (Мк 15:39). Он, как и некоторые другие воины, уверовал в Господа. Позже они стали христианскими проповедниками и святыми мучениками за Иисуса Христа.
Погребение Иисуса Христа в пещере.
Обычно приговорённые умирали на кресте в течение многих часов. Но поскольку на следующий день у иудеев был великий день — пасхальная суббота, Понтия Пилата попросили ускорить казнь, чтобы снять тела с крестов ещё до захода солнца. Воины перебили голени двум распятым разбойникам, после чего они сразу же скончались. Иисусу Христу же не стали, поскольку Он уже умер. Но чтобы убедиться в Его смерти, один из стражников вонзил Господу копьё под ребро, и из раны потекли кровь и вода, которых при пронзении мёртвого тела по естественным законам не может быть.
Тела казнённых преступников, как правило, сбрасывали в заброшенную каменоломню, которая располагалась прямо за холмом. Однако после смерти Иисуса Христа Его тайный ученик Иосиф Аримафейский упросил Понтия Пилата, чтобы тот позволил отдать ему тело Спасителя. Получив разрешение, вместе с Никодимом, ещё одним тайным учеником Господа, они сняли тело Иисуса Христа с Креста. После чего помазали Его благовонной мазью из смирны и алоя и обвили чистой плащаницей. Затем ученики Господа положили Его тело в гроб, который находился в новом склепе, высеченном в скале недалеко от Голгофы. Вход в пещеру закрыли большим камнем.