Что символизирует распятие Христа между двух разбойников

После того, как стражники схватили Иисуса Христа в Гефсиманском саду, где он находился по окончании Тайной вечери, Он предстал перед старым первосвященником Анной. Тот стал расспрашивать Господа о Его учении, надеясь хоть в чём-то обвинить Иисуса Христа. Не сумев найти хоть какой-то вины, Анна отправил Спасителя к другому первосвященнику — Каиафе, дома у которого уже собрались старейшины и книжники, намеренные осудить Иисуса Христа на смерть. За деньги они наняли лжесвидетелей, чтобы те оклеветали Господа. Иисус Христос всё это время молчал. И лишь, когда Каиафа воскликнул: «заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» (Мф. 26:63). Ответ должен был решить всё. Если бы Господь сказал «да», это стало бы поводом для обвинения в богохульстве, которое в те времена каралось смертью. Если же «нет», то это бы противоречило многому сказанному Иисусом Христосом прежде. Однако Господь отвечает: «ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных» (Мф. 26:64). После этих слов Каиафа в негодовании разорвал на себе одежды и всё же обвинил Иисуса Христа в богохульстве. Господа бросили в темницу, где Его избивали и издевались над Ним.