Фестиваль русской кухни и народные гуляния пройдут в Хабаровске 12 апреля.

В Хабаровском крае завершается подготовка к празднованию Пасхи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Главной событийной площадкой города станет площадь у Спасо-Преображенского собора, где 12 апреля пройдет масштабный фестиваль. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации министерства промышленности и торговли края, мероприятие приурочено к Году единства народов России. В этом году к празднику привлечены крупные региональные предприятия пищевой промышленности. Помимо традиционной сдобы, производители подготовили новые рецептуры бездрожжевых куличей с цукатами и орехами.
Техническую поддержку фестивалю оказывают учащиеся торгово-экономического техникума. Группа из 60 волонтеров задействована в процессе термической обработки и декорирования пасхальных яиц. После торжественного освящения вся продукция будет бесплатно роздана гостям мероприятия. Помимо гастрономической составляющей, запланированы выступления творческих коллективов и работа ремесленных корнеров.
Начало праздничной программы назначено на 12:00. Посещение площадок фестиваля свободное для всех желающих.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru