Между 200 шимпанзе в Уганде разразилась «гражданская война»

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Международная команда ученых из США, КНР, ФРГ и Уганды пришла к выводу о переходе крупного племени шимпанзе Нгого к расколу и «гражданской войне», в результате которой погибло как минимум 24 из более чем 200 особей приматов. Результаты многолетнего наблюдения за обитающими в национальном угандийском парке Кибале шимпанзе опубликованы в научном журнале Science.
Как отмечают ученые, группа шимпанзе Нгого существовала в качестве монолитного объединения с тесными внутренними социальными связями в течение более чем 20 лет. В этот период внутри племени не наблюдалось конфликтов, сообща они воевали с соседними группами приматов, «отвоевывая» у них все новые территории для собственного пропитания.
Тем не менее в 2015 году после смерти от болезней ряда ключевых самцов, занимавших высокое положение во внутренней иерархии, внутри группы из более чем 200 шимпанзе начал назревать раскол. Гибель самцов ослабила внутренние социальные связи, а приход на их место новых, более агрессивных особей усилил внутреннюю напряженность. В 2018 году этот раскол стал более заметным и привел к разрыву социальных и репродуктивных контактов племени, за которым последовало его разделение на две части. После этого постепенно самцы одной группы начали нападать шимпанзе из другой.
В конечном счете раскол перерос в полномасштабную и перманентную «гражданскую войну», которая привела к гибели как минимум 24 особей. Реальное число жертв, по оценкам ученых, может быть еще выше. В настоящее время конфликт продолжается, несмотря на гибель отдельных ключевых самцов. Специалисты пока не пришли к однозначным выводам насчет первопричин конфликта, но считают, что раскол может быть связан с чрезмерным успехом племени в части расширения контролируемой им территории, его разрастанием и, как следствие, обострением внутренней конкуренции.
Ученые указывают, что последний раз конфликт подобного масштаба между шимпанзе разразился в Танзании в 1970-х годах. В историю наблюдений она вошла как «война шимпанзе Гомбе» или «четырехлетняя война». Из-за этого конфликта тогда погибло порядка 10 приматов. Итогом стало почти полное истребление одной группой шимпанзе самцов из другой группы и изгнанием последних на другие территории.