С 11 апреля на юге Нижегородской области открывается охота на боровую дичь

В весенний сезон действуют строгие ограничения по способам охоты — это необходимо для сохранения популяций птиц и соблюдения принципов рационального природопользования. Так, например, на вальдшнепа разрешается охотиться исключительно на вечерней тяге, на тетерева — только на току из укрытия, на глухаря разрешена охота на току с подхода — и это единственная птица, на которую весной допускается такой способ добычи.