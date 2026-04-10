С 11 апреля на юге Нижегородской области открывается охота на боровую дичь

С 11 апреля в южной зоне Нижегородской области стартует сезон любительской и спортивной охоты на боровую дичь. В северной зоне добывать глухарей, тетеревов и вальдшнепов можно будет с 18 апреля, сообщили в региональном Минлесхозе.
«Охотиться можно в общедоступных охотничьих угодьях, но только при наличии полного комплекта соответствующих документов: действующего охотбилета, разрешения на хранение и ношение оружия, а также разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Если же вы планируете охотиться в пределах закрепленного охотничьего участка, потребуется дополнительно оформить путевку», — подчеркнули в ведомстве.
В весенний сезон действуют строгие ограничения по способам охоты — это необходимо для сохранения популяций птиц и соблюдения принципов рационального природопользования. Так, например, на вальдшнепа разрешается охотиться исключительно на вечерней тяге, на тетерева — только на току из укрытия, на глухаря разрешена охота на току с подхода — и это единственная птица, на которую весной допускается такой способ добычи.
Сроки охоты определяются по принципу зонирования районов на южные* и северные**, а общий период охоты в каждой зоне составляет десять дней. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на угодья и минимизировать воздействие на экосистему в важный для птиц период размножения.
Разрешенные сроки охоты в Нижегородской области:
боровая дичь (глухарь, тетерев) и вальдшнеп: южная зона* — с 11 по 20 апреля, северная зона** — с 18 по 27 апреля; водоплавающая дичь (гуси, селезни уток), за исключением охоты на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток: южная зона* — с 18 по 27 апреля, северная зона** — с 25 апреля по 4 мая.
Напомним, что в случае охоты без разрешительных документов нарушитель будет привлечен к административной ответственности, а за нелегальную добычу охотничьих ресурсов предусмотрены административная либо уголовная ответственность по ст. 258 УК РФ, а также возмещение ущерба, нанесенного объектам животного мира незаконной добычей.
Нижегородцев, ставших свидетелем нарушения гражданами правил охоты, просят сообщить об этом в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу по телефонам: 8 (831) 433 22 11, 8 (800) 200 99 25 или по телефонам межрайонных отделов по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов, указанным на сайте Минлесхоза в разделе «Территориальные органы».
Справка.
Разделение Нижегородской области в части сроков проведения весенней охоты.
К южной зоне относятся: Ардатовский, Арзамасский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Вачский, Вознесенский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Шатковский муниципальные районы, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Лысковский (правобережье р. Волга), Павловский (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной общественной организации охотников «Темино»), Починковский муниципальные округа, городские округа: г. Выкса, г. Кулебаки, г. Первомайск, Воротынский (правобережье р. Волга), Навашинский, Перевозский, а также Кстовский район Нижнего Новгорода.
К северной зоне относятся: Варнавинский, Ветлужский, Володарский, Воскресенский, Городецкий, Краснобаковский, Тонкинский, Шарангский муниципальные районы, Балахнинский, Ковернинский, Лысковский (левобережье р. Волга), Тоншаевский, Уренский муниципальные округа, городские округа: г. Бор, Воротынский (левобережье р. Волга), г. Дзержинск, г. Чкаловск, г. Шахунья, Семеновский, Сокольский, охотничьи угодья Нижегородской региональной общественной организации охотников «Темино».