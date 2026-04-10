Ангелы вернутся: реставраторы восстанавливают шедевр Тибо и Суханова

Архитектура здания и утраченный элемент
Главное здание Духовной академии возводилось в 1817—1820 годах. Оно представляет собой яркий образец петербургского классицизма. Архитектурное решение — замкнутое каре с раскрытием во двор — подчеркивает строгую симметрию фасадов. Центральный ризалит главного фасада выделен восьмиколонным портиком ионического ордера, который венчает треугольный фронтон. В его тимпане когда-то располагался барельеф «Всевидящее око в лучах», а над ним — скульптурная группа, завершавшая всю композицию здания.
Без этой детали облик здания терял выразительность, а панорама города — важный акцент. Согласно историческим исследованиям, фасад изначально был ориентирован на Неву. Он встречал всех, кто заезжал в город с этой стороны. В середине XIX века перед зданием построили хлебные амбары, которые закрыли обзор с Невы. Из-за этого именно скульптурная группа осталась единственным композиционным акцентом, заметным издалека. После 1919 года скульптура, определявшая художественный образ здания, была утрачена.
Исторический облик скульптуры
Пластическую группу создали в начале XIX века. Над ней работали скульптор Франц Тибо и мастер Самсон Суханов. Композиция включала четырехконечный крест на постаменте и две фигуры ангелов по сторонам: одного изобразили в полный рост, второго — коленопреклоненным. Крест сделали из дерева и обили металлом, а сами фигуры высекли из пудожского известняка, после чего покрасили.
Оригинал не сохранился, детальных изображений тоже не осталось. Однако в ходе научных исследований удалось найти и проанализировать аналоги — композиции на здании Литовского замка и церкви на Шпалерной улице. Они были выполнены в тот же период и в схожей художественной традиции. Это позволило реконструировать не только общую композицию, но и пластику, характер жестов, пропорции фигур.
Современное воссоздание: точность и честность реставрации
Проект по воссозданию скульптурной группы реализуют на основе научно-проектной документации, согласованной с КГИОП. Работы охватывают полный цикл: архивные изыскания, изготовление, монтаж композиции.
В процессе реставрации применили поэтапный подход: сначала создавали модели малых масштабов, затем перешли к полноразмерной модели 1:1. В 2025 году комиссия приняла гипсовые и полимерные модели, что позволило уточнить форму, пропорции и художественную выразительность будущей скульптуры.
Особое внимание уделили выбору материалов. Фигуры ангелов выполнят из искусственного камня на полимерной основе. Это решение позволит максимально точно передать фактуру и пластику исторического материала, а также обеспечит долговечность и устойчивость к внешней среде. Крест сделают из дуба, затем покроют медными листами и окрасят в соответствии с архивными данными. Так получится сохранить историческую технологию и учесть современные требования одновременно.
Отдельная задача — адаптация под существующую конструкцию. Установят скульптуру на железобетонный постамент, который будет обладать нужными габаритами и конфигурацией. Его воссоздадут, опираясь на исторические параметры. На данный момент выполнены ключевые этапы подготовки и производства. В марте 2026 года прошла промежуточная комиссионная приемка с участием представителей КГИОП, по итогам которой выдали замечания для доработки.
Воссоздание скульптурной группы — это не просто восстановление утраченного декоративного элемента. Речь идет о возвращении архитектурного акцента, без которого здание Духовной академии на протяжении десятилетий казалось незавершенным.