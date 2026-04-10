90% нижегородцев поддержали запрет вейпов

Масштабный опрос 22 тысяч жителей региона показал массовый запрос на ограничение продажи электронных сигарет ради защиты молодежи.

Более 90% жителей Нижегородской области высказались за полный запрет продажи вейпов и жидкостей для парения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам трехмесячного исследования, проведенного социальными участковыми. Инициатива об ограничении оборота устройств ранее была предложена губернатором Глебом Никитиным и получила поддержку президента Владимира Путина.

По мнению экспертов, такая реакция общества вызвана высокой распространенностью парения среди подростков и рисками для здоровья, включая зависимость от никотина и воздействие токсичных металлов. Параллельно в регионе уже усилили контроль за торговлей: правоохранители закрывают точки продаж, расположенные ближе 100 метров от школ. Нарушителям грозят крупные штрафы и прекращение деятельности через суд.

Исследование также зафиксировало общий тренд на оздоровление региона. Так, 35% опрошенных заметили снижение употребления алкоголя в своем окружении, а 32% — сокращение числа курильщиков за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что за полный запрет микрофинансов проголосовали две трети нижегородцев.