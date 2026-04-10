«Роза Хутор» и Кавказ.рф объединят усилия в подготовке уникальных специалистов для горнолыжной отрасли страны

Отдельным блоком работы стала подготовка кадров. Зимой на трассах «Роза Хутор» ежедневно катаются 5−6 тысяч лыжников и сноубордистов, на «Эльбрусе» — 3−5 тысяч. Комфорт и безопасность райдеров обеспечивают профессионалы редких «горных» специальностей — лавинщики, спасатели, метеорологи, оснежители, работники горнолыжных трасс, операторы снегоуплотнительных машин (ратракисты) и канатных дорог. В России специализированной системы подготовки кадров для горнолыжной индустрии пока нет. Их кропотливо подбирают из смежных областей и долго обучают внутри курортов. Например, чтобы подготовить специалиста-оснежителя, способного эффективно работать на курорте, требуется в среднем около двух лет практики на месте. Такой специалист должен хорошо разбираться в гидравлике, пневматике, автоматике, релейных схемах и двигателях, уметь проводить слесарную работу любой сложности.